Liga Mistrzów. Bartosz Frankowski z kontrowersyjną decyzją w meczu Ligi Mistrzów. Polski sędzia nie widział ewidentnej ręki!?

Bartosz Frankowski z kontrowersyjną decyzją w meczu Ligi Mistrzów

Bartosz Frankowsk został wyznaczony do poprowadzenia zawodów Ligi Mistrzów w grupie D, w meczu między RB Salzburg a Realem Sociedad. Spotkanie było trudne do sędziowania, łącznie Frankowski pokazał pięć żółtych kartek, raz biegał do VAR-u zmieniając decyzję w związku z podyktowanym rzutem karnym.

Decyzja o przyznaniu rzutu karnego dla gości była błędna, jednak Frankowski mógł się zrehabilitować. Dodajmy, że na wozie VAR pracowali dziś Tomasz Kwiatkowski i Piotr Lasyk.

Do największej kontrowersji doszło w końcówce meczu. Chodzi o sytuację z pola karnego gości. Pomocnik Igor Zubeldia próbował wykopać piłkę i trafił wprost w rękę swojego kolegi, Jona Pacheco. Ten zagrał ręką, ale sytuacja została zignorowana przez Frankowskiego.

Do sytuacji odnieśli się komentatorzy, którzy wyrazili zdumienie, że polski sędzia zignorował tę sytuację. Goście z Hiszpanii wygrali mecz, jednak bez dwóch zdań gol z karnego w końcówce dla gospodarzy mógł napsuć krwi rywalom i spowodować, że być może padł w Salzburgu remis.