Wolny los w barażach o awans do 1 ligi? Na to się zanosi. Radunia Stężyca nie złożyła wniosku licencyjnego, ale jest wysoko w tabeli Jacek Czaplewski

Wolny los w barażach? Na to się zanosi! Wojciech Matusik

Szykuje się spore zamieszanie w walce o awans do 1 ligi. Na finiszu sezonu 2 ligi ostatnie miejsce barażowe, czyli szóste zajmuje Radunia Stężyca. Drużyna z pomorskiego nie złożyła jednak wniosku licencyjnego na grę szczebel wyżej. W praktyce oznacza to, że nie weźmie udziału w barażach, jeśli co najmniej utrzyma pozycję. Jej spodziewany rywal w półfinale otrzyma wolny los.