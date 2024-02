Liga Mistrzów. FC Barcelona za tydzień zmierzy się z Napoli w 1/8 finałów. W barwach "Blaugrany" zabraknie kolejnych dwóch ważnych piłkarzy

Liga Mistrzów. Ferran Torres i Joao Felix nie zdążą wyleczyć się na mecz z Napoli

Katalońska drużyna od początku sezonu zdecydowanie zawodzi formą. W lidze zajmuje 3. miejsce i ma aż 10 punktów straty do liderującego Realu Madryt. W ostatnich tygodniach odpadła z Pucharu Króla oraz wyraźnie przegrała w EA Sports La Liga z Villareal 3:5. W ubiegły weekend Barcelona skompromitowała się, remisując 3:3 z przedostatnią w tabeli Granadą.

Dodatkowo "Dumę Katalonii" nie oszczędzają kontuzje. Jesienią wielu zawodników zmagało się z urazami, a obecnie jest 5 piłkarzy, z których Xavi nie może skorzystać. Wcześniej w mediach pojawiły się informacje, że Ferran Torres oraz Joao Felix wrócą do pełnej dyspozycji na pierwszy mecz 1/8 finałów Ligi Mistrzów przeciwko włoskiemu Napoli. Jednak z najnowszych doniesień RAC1 wynika, że obaj piłkarze nie zdołają się wyleczyć na to starcie. To ogromna strata, bo to dwaj podstawowi gracze katalońskiej drużyny.