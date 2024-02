Kamil Grabara zdenerwował się na swoich kolegów

Mecz z Manchesterem City nie będzie miło wspominany przez polskiego bramkarza. Golkiper robił, co mógł, aby wymiar kary był jak najmniejszy. Jednak obrońcy we wtorkowym meczu mu zdecydowanie nie pomagali. Najpierw po całej linii zawalili pierwszą połowę, kiedy w momencie doprowadzenia do wyrównania nie zachowali odpowiedniej koncentracji do końca. Bernardo Silva urwał się w polu karnym obrońcom i niepilnowany mógł pokonać w 45. minucie naszego bramkarza.

Manchester City lepszy od drużyny Kamila Grabary! Dobry występ Polaka

Prawdziwą bezradność u polskiego bramkarza mogliśmy jednak zaobserwować, po tym "Obywatele" zadali decydujący cios tuż przed końcem spotkania. W momencie, gdy wydawało się, że w drugiej połowie Kopenhaga nie straci żadnej bramki i dowiezie tylko jednobramkową stratę przed rewanżem na Etihad Stadium Phil Foden po koronkowej wymianie piłki z Kevinem De Bruyne dokonał formalności.