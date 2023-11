Liga Mistrzów. Bayern Monachium - FC Kopenhaga 0:0

W środowy, mroźny wieczór na Allianz Arenie podopieczni Thomasa Tuchela po raz pierwszy w tym sezonie stracili punkty w najważniejszych klubowych rozgrywkach. Do tej pory Bawarczycy każdego odprawiali z kwitkiem. Tak było z Manchesterem United (4:3) i Galatasaray Stambuł (2:1). Jednak w środę na drodze mistrzów Niemiec stanął polski bramkarz... Kamil Grabara, a wraz z nim dzielni obrońcy duńskiego zespołu.

24-letni Grabara do samego końca potrafił zachować koncentrację przy coraz to groźniejszych próbach Bayernu. Bramkarz Kopenhagi pierwszy raz tym spotkaniu na próbę został wystawiony w 28. minucie. Wtedy to Thomas Mueller chciał z najbliższej odległości zmieścić piłkę głową, lecz natrafił na rywala ze znakomitym refleksem.