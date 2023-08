Liga Mistrzów nie dla Gdańska. Szachtar Donieck wybrał Niemcy. Zagra na stadionie w Hamburgu

Szachtar Donieck wybrał Hamburg zamiast Gdańska lub Warszawy

Tym razem Szachtar rozpatrywał dwie lokalizacje . Chciał grać albo w Gdańsku, czyli na stadionie, z którego korzysta Lechia albo na Volksparkstadion, czyli obiekcie HSV Hamburg, mogącym pomieścić nawet 57 tys. chętnych. W piątek ogłoszono decyzję. Wybór padł na Niemcy. Według Ukraińców to szansa na większy zarobek z tytułu sprzedaży biletów.

To druga edycja z rzędu, w której Szachtar musi grać poza Ukrainą z powodu wojny. W zeszłym sezonie skorzystał z gościnności Warszawy. Na stadion Legii przy Łazienkowskiej przyjechały takie kluby jak Real Madryt, RB Lipsk oraz Celtic Glasgow.

Liga Mistrzów tylko... w Sosnowcu?

W Polsce i tak może jednak dojść do meczów elitarnych rozgrywek. I to gdzie. Jeśli Raków Częstochowa wyeliminuje z IV rundy duńską FC Kopenhagę to grupę rozegra na nowym stadionie pierwszoligowego Zagłębia Sosnowiec. ArcelorMittal Park, bo tak nazywa się obiekt mogący pomieścić ponad 11,5 tys. kibiców.