Mecz Bayern - Real: gdzie oglądać? Transmisja półfinału Ligi Mistrzów w telewizji i stream w internecie

Mecz Bayern - Real: transmisja w telewizji

Zdaniem bukmacherów nieznacznym faworytem jest Bayern. O wyniku mogą zdecydować niuanse. Więcej kontuzji jest po stronie gospodarzy, ale to goście od dłuższego czasu nie mogą stawiać na swojego podstawowego bramkarza i stopera. Wypadł także Dani Carvajal.

Bayern po przegraniu walki o mistrzostwo Niemiec i wcześniejszym odpadnięciu z Pucharu Niemiec ma już tylko jeden cel - zdobycie Ligi Mistrzów tak jak w 2020 roku. Paradoksalnie trudniejsze zadanie czeka w półfinale niż możliwym finale. Do Monachium przybył bowiem sam Real - wkrótce nowy mistrz Hiszpanii z fantastycznym tercetem Bellingham - Rodrygo - Vinicius.

Mecz Bayern - Real: stream w internecie

Dostęp do meczu w internecie tylko dzięki platformie Polsat Box Go. Dostęp na miesiąc kosztuje do niej 40 złotych. Studio rozpocznie się już o godzinie 19:00. Wśród gości Jerzego Mielewskiego będą Przemysław Łagożny, Piotr Urban, Roman Kołtoń i Tomasz Hajto.

Decyzją UEFA widowisko poprowadzi francuski sędzia Clement Turpin. Dotychczas rozegrano 26 meczów. Jedenaście razy wygrał Bayern, trzy razy padł remis, a dwanaście spotkań padło łupem Realu, który w sumie strzelił o dwa gole więcej - 41.