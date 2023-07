Liga Mistrzów. Raków Częstochowa zagra w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów z Karabachem Agdam. Mistrz Polski nie będzie faworytem

Raków poznał swojego rywala. Zmierzy się z mistrzem Azerbejdżanu

By lepiej przygotować się do rewanżu, a także by lepiej zaplanować logistykę podróży (dystans między Częstochową a Baku wynosi ponad 3 tys. km), spotkanie 2. kolejki PKO Ekstraklasy z Koroną Kielce został przeniesiony. Sugerowany termin meczu Korona - Raków szacowany jest na grudzień.

Miejmy nadzieję, że Raków wyciągnie z tamtego dwumeczu lekcję i awansuje do kolejnej rundy eliminacji. Jeśli z kolei "Medaliki" polegną, to znajdą się w III rundzie eliminacji Ligi Europy. Z kolei jeśli tam przegrają, to zagrają w IV rundzie Ligi Konferencji. Wygrana z Karabachem oznacza więc, że Raków już zapewni sobie udział co najmniej w fazie grupowej LKE.