Liga Mistrzów. Sceny w Paryżu. Doszło do bójki kibiców PSG i Newcastle United przed meczem Ligi Mistrzów

Kibice Newcastle zaatakowani przez ultrasów PSG przed meczem Ligi Mistrzów

Do sytuacji doszło w poniedziałek 27 listopada w lokalu w Paryżu. Miejscowe PSG we wtorkowy wieczór podejmuje Newcastle United, a ofiarami tego starcia była właśnie grupa kibiców drużyny z Anglii. Materiał, który został wrzucony do sieci pokazuje grupę ultrasów PSG, którzy obrzucali krzesłami, butelkami i racami bar pełny kibiców Newcastle United.

Sprawcy byli ubrani na czarno i nosili kominiarki. Jeden z kibiców Newcastle, Jordan opublikował wideo z zajścia. - Bardzo przyjazne miejsce Paryż. Dla absolutnego kontekstu, siedzieliśmy na zewnątrz z piwem, rodzinami, dziećmi itp - czytamy w opisie.