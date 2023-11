Liga Mistrzów. Sędzia Szymon Marciniak poprowadzi mecz Lazio Rzym - Feyenoord Rotterdam Jacek Czaplewski

Sędzia Marciniak wraca do Ligi Mistrzów. Poprowadzi ciekawy mecz Adam Jastrzebowski

Liga Mistrzów. Sędzia Szymon Marciniak został wybrany do poprowadzenia meczu Lazio Rzym - Feyenoord Rotterdam. To dla niego powrót do elitarnych rozgrywkach po miesiącu. Spotkanie odbędzie się we wtorek (7 listopada) o godzinie 21:00 na Stadio Olimpico w stolicy Włoch.