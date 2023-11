Szymon Marciniak nie posędziuje w Lidze Mistrzów. Poprowadzi mecze w Arabii Saudyjskiej. Ogromne wyróżnienie

Szymon Marciniak poprowadzi mecze w Klubowych Mistrzostwach Świata

Tegoroczne Klubowe Mistrzostwa Świata, które zostaną rozegrane w Arabii Saudyjskiej, rozpoczną się we wtorek 12 grudnia (potrwają do 22 grudnia). Tego samego dnia, co inauguracja turnieju, odbędą się mecze fazy grupowej Ligi Mistrzów. Wiemy już, że w tej kolejce meczu nie poprowadzi Szymon Marciniak.

Ja wiem o tym [o prowadzeniu meczów w Klubowych Mistrzostwach Świata - przyp. TG] od dwóch tygodni. To przyjemna sprawa. Klubowe Mistrzostwa Świata to jedne z tych zawodów, których nie mam jeszcze w swoim CV, więc to miła nobilitacja. Tym bardziej, nie będę ukrywał, że ostatnie trzy lata mojej pracy są niesamowite. Wszystko dobrze się układa. Oby tylko zdrowie było.

- powiedział Marciniak w rozmowie z Robertem Bońkowskim (tvpsport.pl).

Polski arbiter wraz z Tomaszem Listkiewiczem i Adamem Kupsikiem będą prowadzić mecze w Klubowych Mistrzostwach Świata. Poza pochodzącym z Płocka sędzią głównymi arbitrami będą Mohammed Al-Hoish (Arabia Saudyjska), Jean Jaques Ndala (Demokratyczna Republika Kongk), Tori Penso (USA) czy Jesus Velenzuela (Wenezuela). Co więcej, za VAR będzie odpowiadał Tomasz Kwiatkowski.