Liga Mistrzów. Trener FC Kopenhagi Jacob Neestrup narzekał na burzę w Sosnowcu: To skandal! Chciałem tylko, by mecz został opóźniony

Szkoleniowiec FC Kopenhagi grzmiał: To skandal!

- Bałem się podchodzić do linii bocznej z powodu burzy. Chciałem tylko, by mecz został opóźniony o 15-20 minut, zanim się zaczął . W Danii już wiele razy zdarzyło się, że piłkarze byli trafiani piorunem. Podchodzimy do tej sprawy bardzo poważnie. Bez względu na to, czy to liga amatorska czy liga Mistrzów. Zdrowie zawodników jest najważniejsze i dlatego uważam, że mecz powinien rozpocząć się później - powiedział trener FC Kopenhagi na pomeczowej konferencji.

Neestrup uderzył w delegatów, którzy trzymali pieczę nad spotkaniem. Jego zdaniem to brak odpowiedzialności ze strony sędziów oraz przedstawicieli UEFA. - Gdyby to wydarzyło się w Danii, poprosiłbym zawodników, aby udali się prosto do tunelu - dodał.

Trener FC Kopenhagi nie gryzł się później w język uderzając w organizatorów. - To skandal. Ciągle apelowaliśmy do sędziów i przedstawicieli UEFA, ale oni bezradnie pokazywali tylko w górę. Zgadzam się, że to maszynka do zarabiania pieniędzy, ale muszą istnieć jakieś zasady dotyczące takich rzeczy - zakończył w ostrym tonie szkoleniowiec gości.