Liga niemiecka. Jan Siewert nie jest już trenerem FSV Mainz. Wygrał tylko z... RB Lipsk

41-letni Siewert był trenerem w Moguncji od trzech miesięcy. Pełnił rolę tymczasowego szkoleniowca po tym, jak z klubem pożegnał się Bo Svensson. Krótko przed Bożym Narodzeniem podpisano z nim kontrakt do 30 czerwca 2026 roku.

- Ta zmiana to niezbędny krok na drodze do zażegnania kryzysowi. Stoimy przed widmem spadku z Bundesligi, do której awansowaliśmy w 2009 roku. Musimy usiąść i jak najszybciej znaleźć rozwiązanie - powiedział dyrektor sportowy Martin Schmidt po przegranym w niedzielę spotkaniu z VfB Stuttgart 1:3.