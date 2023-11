Liga niemiecka. Rekord Roberta Lewandowskiego sprzed trzech lat zagrożony? Harry Kane w Bayernie Monachium strzela na zawołanie

Harry Kane szaleje na niemieckich boiskach. Rekord Lewandowskiego zagrożony?

Co to oznacza? Jeśli Kane podtrzyma tę passę, a więc 1,54 gola na mecz, to rozgrywki Bundesligi, jeśli oczywiście zagra w każdym meczu do końca sezonu niemieckiej ekstraklasy, zakończy z 52 golami na koncie. Trafi więc aż o 11 goli więcej niż kapitan reprezentacji Polski.