Liga hiszpańska. Robert Lewandowski w słabej formie. Głos zabrał trener FC Barcelony Xavi. "Nie wspieraliśmy go w ataku pozycyjnym"

Xavi ocenił grę Lewandowskiego: Robert odczuwa brak gry pozycyjnej

Bez dwóch zdań ostatnie tygodnie nie są najlepsze w wykonaniu Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski nie może zapisać trafienia od sześciu meczów "Dumy Katalonii". Ostatni raz cieszył się z goli w konfrontacji z Celtą Vigo 23 września. Wówczas trafił dublet, a Barca wygrała 3:2.

Od tamtego czasu nie dość, że nie strzela, to jeszcze gra zdecydowanie poniżej swojego poziomu, a jest to przedmiotem dyskusji nie tylko w polskich mediach, ale i na Półwyspie Iberyjskim.

Jak do formy Lewandowskiego podchodzi Xavi? Trener mistrza Hiszpanii zapytany o Polaka, skomentował grę kapitana kadry. - Lewandowski jest w 100 procentach zdrowy, ale odczuwa brak gry pozycyjnej. Musimy spróbować grać lepszy futbol. Nie atakowaliśmy dobrze ani nie wspieraliśmy Roberta w sposób, w jaki zawsze to robimy. Zapewniam, że to brak gry pozycyjnej. Musimy spróbować nakłonić go do częstszego udziału w grze - przekonywał Xavi.