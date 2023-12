Liga włoska. AC Milan niespodziewanie zremisował z Salernitaną. Cały mecz Mateusza Łęgowskiego

Liga włoska. Salernitana niespodziewanie zremisowała z Milanem

"Rossoneri" świetnie rozpoczęli spotkanie, bo już w 17. minucie objęli prowadzenie po trafieniu Fikayo Tomoriego . Jednak po pierwszej połowie na stadionie w Salerno był remis, bo tuż przed przerwą do wyrównania doprowadził były reprezentant Argentyny - Federico Fazio .

Przed piątkową rywalizacją Salernitana zajmowała ostatnie miejsce w tabeli ze stratą 5 punktów do pierwszej drużyny nad strefą spadkową. Zdecydowanym faworytem rywalizacji był Milan, który zajmował pozycję na najniższym stopniu podium i ewentualne zwycięstwo przybliżyłoby mediolańską drużynę do liderującego Interu.

Liga włoska. Niespodzianka w Salerno. Outsider zatrzymał AC Milan

Tuż potem jeszcze zakotłowało się przy ławkach rezerwowych, czego skutkiem była czerwona kartka dla rezerwowego bramkarza Selarnitany. Chwilę później arbiter po raz ostatni użył gwizdka i mecz zakończył się podziałem punktów.

Mateusz Łęgowski rozegrał całe, całkiem niezłe spotkanie w barwach drużyny z Salerno. To dopiero trzeci raz, kiedy polski pomocnik zagrał pełne 90 minut we włoskiej drużynie. Latem 20-latek przyszedł do Salernitany z Pogoni Szczecin. "Portowcy" zarobili na graczu około 1,8 miliona euro. Młodzieżowy reprezentant Polski regularnie pojawia się na murawie w nowym klubie.