Liga włoska. AS Roma po męczarniach pokonała Salernitanę

W ostatnim meczu 22. kolejki Serie A naprzeciw siebie stanęły US Salernitana i AS Roma. Mogło to być polskie spotkanie, ale Mateusz Łęgowski i Nicola Zalewski zasiedli tylko na ławce rezerwowych.

Rywalizacja od początku nie zachwycała swoją intensywnością i poziomem. Rzymianie mieli sporą przewagę w posiadaniu piłki, ale niewiele z tego wynikało. Nie potrafili zbliżyć się do bramki przeciwników na tyle, by jej zagrozić. Pierwsza połowa meczu była praktycznie bez żadnej historii.

Emocje zaczęły się po przerwie. Już na jej początku gracz Salernitany zagrał ręką we własnym polu karnym i arbiter podyktował rzut karny dla gości. "Jedenastkę" na gola zamienił Paulo Dybala, otwierając wynik meczu w Salerno. W 66. minucie Roma zadała kolejny cios. Po koronkowej akcji, piłkę z najbliższej odległości do bramki wpakował Lorenzo Pellegrini