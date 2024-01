Liga włoska. "Polski mecz" w Serie A na remis. Zagrało trzech polskich piłkarzy

Rywalizację lepiej rozpoczęli goście, którzy w 24. minucie objęli prowadzenie. Riccardo Orsolini wpadł w pole karne Cagliari, wykorzystał poślizgnięcie się Tommaso Augello i z ostrego konta wpakował piłkę do bramki. Jednak gospodarze odpowiedzieli zaledwie siedem minut później. Andrea Petagna dopadł do futbolówki tuż przed polem karnym Bologny, minął wychodzącego Łukasza Skorupskiego i ze spokojem umieścił piłkę w siatce.

Liga włoska. Mateusz Wieteska wypracował bramkę dla Cagliari

W drugiej połowie na kolejne trafienie musieliśmy czekać do do 69. minuty. Po zagraniu w "szesnastkę" gości do piłki dopadł Mateusz Wieteska, zagrał wzdłuż bramki, gdzie futbolówka odbiła się od Riccardo Calafiori i niefortunnie dla gości - wpadła do bramki.