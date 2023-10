Liga włoska. Łukasz Skorupski powstrzymał Inter Mediolan. Teraz pora na zgrupowanie reprezentacji Polski

Inter Mediolan remisuje z Bologną. Cały mecz Skorupskiego

Gospodarze dzisiejszego spotkania byli murowanym faworytem do zgarnięcia kompletu punktów. Drużyna prowadzona przez Simone Inzaghiego imponuje od początku sezonu. W 7 spotkaniach zdobyła aż 18 punktów. Pod koniec września zanotowała wpadkę z Sassuolo (1:2). Do starcia z niżej notową Bologną przystępowała z bilansem aż 19 bramek strzelonych i zaledwie 3 straconych.

Wiele wskazywało na to, że na Stadio Giuseppe Meazza będzie kolejny "spacerek" dla Interu. Tym bardziej, że po niespełna kwadransie prowadzili po bramkach dwiema bramkami. Najpierw dokładne dośrodkowanie z rzutu rożnego na bliższy słupek wykorzystał Francesco Acerbi, a kilka minut później - po błędzie obrony - kapitalnym uderzeniem z dystansu popisał się Lautaro Martinez.

Gości do tlenu podłączył.. Lautaro Martinez, który faulował rywala we własnym polu karnym. Po analizie VAR sędzia wskazał na rzut karny, który wykorzystał Riccardo Orsolini. W tej sytuacji piłki nie sięgnął Yann Sommer. Na początku drugiej połowy do remisu doprowadził Joshua Zirkzee. Holender uderzył płasko z linii 16. metra tuż przy lewym słupku.