ŁKS Łódź - Jagiellonia Białystok ONLINE. Wicelider kontra beniaminek! Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO! [22.09.2023]

PKO Ekstraklasa. ŁKS Łódź - Jagiellonia Białystok ONLINE

- Pewnie mój błąd, bo gdy jechaliśmy tam, to mówiłem tutaj na konferencji, że chcemy mieć swoje momenty, chcemy tam zagrać tak żeby coś też stworzyć, jakieś sytuacje. Zawodnikom też o tym powiedziałem, żeby skupili się na tym, żeby zagrać dobry mecz, a może właśnie trzeba było powiedzieć, że jedziemy tam po trzy punkty. Więc teraz przed Jagiellonią cel jest taki, żeby zagrać te trzy punkty. Nie ważne w jakim stylu, choć wiadomo, że chcielibyśmy po dobrym meczu, szczególnie u siebie te trzy punkty osiągnąć. Myślę, że to jest to, co musi przyświecać w głowie wszystkim, którzy jutro będą w kadrze meczowej

Mecz ŁKS Łódź - Jagiellonia Białystok w dziewiątej kolejce poprowadzi sędzia Daniel Stefański z Bydgoszczy. System VAR będą obsługiwać Tomasz Wajda oraz Marcin Borkowski. Pomagać sędziemu głównemu mają w piątkowym spotkaniu asystenci w postaci Bartosz Kaszyński i Michał Sobczak.

Kazimierz Moskal, trener ŁKS-u:Na pewno mają kilku ciekawych zawodników, ale tak patrząc na ich grę, to wiele rzeczy gdzieś tam się dobrze składa. Pomimo tego, że w ostatnim spotkaniu przegrywali 2:0, potrafili wyciągnąć ten wynik na 3:2, ale z tego co wiemy też tam jakieś kontrowersje były. O zwycięstwach, o wyniku decydują jakieś tam małe rzeczy i myślę, że Jagiellonia na tę chwilę ma na pewno tych takich pozytywnych zdarzeń więcej na swoim koncie. Nie chcę mówić o szczęściu, bo szczęście sprzyja lepszym. Te małe rzeczy są ważne, jeśli w jakichś tam sytuacjach gdzieś ta piłka spada w to miejsce gdzie powinna, no to coś w tym jest