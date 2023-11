ŁKS Łódź - Piast Gliwice ONLINE. Ostatni w tabeli beniaminek chce przerwać fatalną passę. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Mecz ŁKS Łódź - Piast Gliwice ONLINE

Trener Piotr Stokowiec przekonuje, że jego zespół umie się bić. Po serii wpadek liczy na mit założycielski jego dopiero co rozpoczętej kadencji. Piast to jednak wyjątkowy "wredny" przeciwnik. Nie pozwala się pokonać. Już dziesięć razy zremisował swoje mecze - ostatnio u siebie z Koroną Kielce (0:0).

Fatalna passa ŁKS to dziewięć meczów bez wygranej (w tym aż osiem porażek). Ostatnio do remisu z liderującym Śląskiem Wrocław zabrakło koncentracji w końcówce. To wtedy padła decydująca bramka autorstwa Piotra Samiec-Talara.

ŁKS Łódź z ledwie siedmioma punktami zamyka tabelę. Na przełamanie w ekstraklasie czeka od 20 sierpnia. Skoro jednak w piątek niemoc udało się przerwać Puszczy Niepołomice to na stadionie im. Władysława Króla też w to wierzą. Czy są ku temu podstawy?

Piotr Stokowiec, trener ŁKS: - W sytuacji, w której jesteśmy, to nie jest już kwestia jednego wygranego meczu. Najważniejsze zrobić pierwszy krok i mieć punkt zaczepienia. To by dodało nam pewności siebie. Myślę, że potrafimy się bić. Widzę szczerość tej drużyny i wydaje mi się, że swoją postawą we Wrocławiu sprawiliśmy, że nasi kibice przestali się za nas wstydzić. Teraz chcemy sprawić, żeby poczuli się z nas dumni.

Aleksandar Vuković, trener Piasta: - Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wygrać. To mamy do poprawy w porównaniu z ostatnim meczem. Wiemy, że możemy dać z siebie zdecydowanie więcej pod względem jakości gry i tego oczekujemy.