Louis van Gaal zostanie doradcą w Ajaksie Amsterdam

Louis van Gaal doradcą w Ajaksie Amsterdam

Jak przekazał mediom jego rzecznik prasowy, Van Gaal zostanie zewnętrznym doradcą rady nadzorczej w kwestiach technicznych związanych z piłką nożną.

Chciałbym pomóc klubowi. Moje życie toczy się głównie w Portugalii, ale można to spokojnie połączyć z rolą zewnętrznego doradcy

- stwierdził były selekcjoner reprezentacji, cytowany w komunikacie prasowym.

Louis van Gaal był w przeszłości trenerem takich drużyn jak Ajax, FC Barcelona, AZ Alkmaar, Bayern Monachium i Manchester United. Dwukrotnie był także trenerem piłkarskiej reprezentacji Holandii. W 2014 roku wywalczył z nią brązowy medal mistrzostw świata w Brazylii. W przeszłości pełnił także funkcję dyrektora technicznego w Ajaksie. W 1995 roku triumfował z tą drużyną w Lidze Mistrzów.

W ostatnich tygodniach był namawiany do powrotu do klubu, jednak pod koniec września oficjalnie to wykluczył. Moje zdrowie jest najważniejsze - powiedział wówczas Van Gaal, który zmaga się z rakiem prostaty. (PAP/oprac. własne)