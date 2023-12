Lukas Podolski dostał kartę specjalną w grze piłkarskiej FC 24. Statystyka strzałów oceniona na 99, czyli maksymalną wartość

Lukas Podolski robi furorę w grze FC 24

FIFA to seria gier od EA Sports, która na przestrzeni lat zyskiwała coraz większą popularność. Który kibic nie marzy o stworzeniu własnej drużyny z Leo Messim i Cristiano Ronaldo? Amerykańska firma w tym roku dokonała rewolucji i odeszła od popularnej nazwy. Od teraz FIFA to "FC".

Niedawno zaczął się Sezon III, a to oznacza, że gracze mogą liczyć na kolejne nagrody. Za osiągnięcie poziomu ósmego otrzymamy kartę specjalną Lukasa Podolskiego ocenioną na 86. Co ciekawe, strzały niemieckiego pomocnika są ocenione na 99, a dodatkowo zawodnik Górnika Zabrze otrzymał Styl gry+ o nazwie "Mocne strzały". Oznacza to, że jego uderzenia będą niemal nie do zatrzymania.

futbin

Polscy gracze są zachwyceni takim rozwiązaniem. Ekstraklasa staje się coraz bardziej popularna w grze FC 24. Kartę "In Form" otrzymali już Artur Craciun, Ilya Shkurin, Nene i Joel Pereira. Ewolucja Iviego Lopeza także wygląda bardzo imponująco.