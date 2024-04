Lukas Podolski o sytuacji w Górniku Zabrze: "Nie mogę patrzeć na to, co się dzieje z tym klubem"

Lukas Podolski jest najbardziej rozpoznawalną osobą na świecie w PKO Ekstraklasie. Mistrz świata z 2014 roku występował w takich klubach jak między innymi Bayern Monachium, Inter Mediolan, Arsenal, czy Galatasaray Stambuł. Po wspaniałej karierze piłkarz urodzony w Gliwicach zdecydował się przyjść do ukochanego Górnika Zabrze, w którym jednak od dawna wiele rzeczy nie funkcjonuje tak, jak powinno.

- Ja czegoś takiego w klubach, gdzie grałem, nie widziałem. Jeśli ktoś mi powie, że to normalne, iż w klubie nie ma dyrektora sportowego czy prezesa itd., no to… To ja się nie zgadzam. Grałem i w klubach wielkich, i w trochę mniejszych, ale z czymś takim nigdy się nie spotkałem. Owszem, w moich byłych klubach też wywalali prezesów czy dyrektorów, ale zaraz potem powoływali nowych. Zawsze był jakiś plan. W Górniku czegoś takiego nie ma. A przecież Górnik jest wielką marką. Z czego znane jest Zabrze? Ze szpitala kardiologicznego i Górnika. Powiem tak: jeśli ktoś ostatnio przywrócił to miasto na światową mapę, to właśnie ja, moim transferem. Ja po prostu nie mogę patrzeć na to, co się dzieje z tym klubem, bo serce mi pęka. Chcę, żeby ludzie nie byli ślepi, żeby otworzyli oczy - powiedział w wywiadzie dla WP Sportowe Fakty "Poldi".