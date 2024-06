Łukasz Gikiewicz wspomina trenera Oresta Lenczyka: "Rozwinął mnie i nauczył jako człowiek"

Orest Lenczyk w swojej karierze trenerskiej prowadził wiele klubów w całej Polsce. Jednym z jego największych sukcesów było zdobycie mistrzostwa Polski ze Śląskiem Wrocław w 2012 roku. Ówczesnego szkoleniowca wrocławian w rozmowie z Piotrem Janasem wspomniał Łukasz Gikiewicz, czyli piłkarz WKS-u w latach 2010 - 2013.

- Odchodzi człowiek, który dał mi najpierw mistrzostwo Polski, gdzie wielu lepszych zawodników tego mistrzostwa nie ma i dał mi przez to mistrzostwo szansę poznania świata, zarobienia pieniędzy, życia spokojnie teraz. Bo wydaje mi się, że gdyby nie to mistrzostwo, nie te medale, ogólnie trener Lenczyk - nie byłbym w tych miejscach, w których byłem - no i rozwinął mnie i nauczył jako człowiek. Pamiętam do dzisiaj kapitalne obrazki z Ajia Napy na Cyprze, gdzie podróżował zawsze ze swoją małżonką - powiedział Łukasz Gikiewicz.