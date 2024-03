Maciej Kędziorek przed meczem z Puszczą Niepołomice: "Tomasz Tułacz to najlepszy w Polsce fachowiec, jeśli chodzi o stałe fragmenty gry"

Radomski klub zajmuje 11. miejsce z dorobkiem 31 punktów i w przypadku wygranej w Krakowie, gdzie beniaminek z Niepołomic rozgrywa swoje mecze w roli gospodarza, praktycznie zapewniłby sobie utrzymanie, gdyż jego przewaga nad znajdującą się w strefie spadkowej Puszczą wzrosłaby do 10 "oczek".

Radomiak w poprzedniej kolejce przegrał na własnym stadionie 0:2 z liderem Jagiellonią Białystok. Przerwa na mecze reprezentacji była okazją, aby popracować nad poprawą formy.

- Za nami okres, w którym mogliśmy mocno popracować, także pod kątem meczu z Puszczą. Rywalem dość niewygodnym, jeśli chodzi o sposób gry, który opiera w dużej mierze o cechy wolicjonalne. Pod tym względem jest w czołówce ligi. Przez cały czas trzeba być skoncentrowanym. Poza tym trener Tomasz Tułacz to najlepszy w Polsce fachowiec, jeśli chodzi o stałe fragmenty gry. To nie podlega dyskusji, bo od wielu lat to udowadnia – stwierdził Kędziorek.