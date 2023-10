Marcin Bułka to nowa gwiazda ligi francuskiej. Został ulubieńcem kibiców. Michał Probierz postanowił go "dowołać"

Marcin Bułka nową gwiazdą

Bułka w świat dorosłego futbolu zaczął wchodzić w drużynie Escoli Warszawa. Bramkarz bardzo szybko wyjechał za granicę. Zdecydował się na transfer do Chelsea w 2016 roku. W ekipie z Londynu był jednak wiecznym rezerwowym. W seniorskiej drużynie nie zaliczył ani jednego występu, dlatego w 2019 roku przeniósł się do PSG. W najlepszym francuskim zespole także nie mógł się przebić. Zanotował tylko dwa występy. Jego kariera zaczęła nabierać większego tempa dopiero niedawno. W 2021 roku został wypożyczony z PSG do Nicei. Rok później Les Aiglons wykupili Polaka na stałe.

Bułka o miejsce w pierwszym składzie Nicei musiał walczyć z... Kasperem Schmeichelem. Duński bramkarz całkowicie nie sprawdził się we Francji, dlatego "jedynką" w obecnym sezonie został polski golkiper.

Bułka od samego początku kampanii 2023/24 radzi sobie znakomicie. O bramkarzu zrobiło się głośno, kiedy pod koniec września obronił dwa rzuty karne w jednym meczu. Pechowym strzelcem był Folarin Balogun z Monaco. 24-latek zachował czyste konto, a jego zespół wygrał 1:0 po bramce Jeremiego Bogi.