Marcin Robak przed Pucharem Polski: Szanse na wygraną w meczu Lech Poznań - Pogoń Szczecin oceniam procentowo 50 na 50

Ćwierćfinał Pucharu Polski. Hitem mecz Lech - Pogoń

Hitem ćwierćfinałów Pucharu Polski na pewno będzie wtorkowe starcie Lecha Poznań z Pogonią Szczecin. Nie dość, że oba zespoły plasują się w czołówce ligowej tabeli, to jeszcze w celach mają wyjazd na finał na Stadion Narodowy 2 maja. Triumf w Pucharze Polski to alternatywna droga do gry w europejskich pucharach. Tym bardziej, że w ekstraklasie obie drużyny rywalizują o miejsce na podium.

Postacią łączącą oba kluby jest Robak. Król strzelców ekstraklasy w sezonie 2013/14 grając w barwach Pogoni strzelił Lechowi aż osiem goli (na 21 zdobytych w całych rozgrywkach). Niemal równo 10 lat temu, 21 lutego 2014 r., w spotkaniu tych drużyn na stadionie w Szczecinie pięciokrotnie trafił do siatki Macieja Gostomskiego, ówczesnego bramkarza Lecha.