Szymon Marciniak stał się głównym bohaterem zakończonego półfinału Ligi Mistrzów. Niemiecka prasa ma zastrzeżenia

- Niezależnie od tego, czy był to spalony, czy nie, Marciniak nie zastosował się do poleceń. W przypadku stykowych decyzji sędziowie mają ostatecznie obowiązek pozwolić dać dograć do końca akcję, aby ostatecznie dać asystentowi wideo możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy - tłumaczono na łamach "Kickera".