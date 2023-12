Mateusz Bogusz dostanie szansę od Michała Probierza? Amerykański piłkarz: Jest gotowy, by zostać powołanym do dorosłej reprezentacji

- Patrząc na niego, mam wrażenie, że jest gotowy na to, by zostać powołanym do dorosłej reprezentacji i odgrywać tam znaczącą rolę. Ciekawi mnie zresztą, jak potoczy się jego kariera, bo jestem pewny, że wiele klubów z Europy go monitoruje. Sprawdziłem z ciekawości, do kiedy podpisał kontrakt - do 2026 r. To oznacza jedno: w klubie mają na niego plan i wcale się nie zdziwię, jeśli w następnym sezonie będzie głównym albo jednym z głównych piłkarzy LAFC w środku pola. Jestem o niego spokojny.