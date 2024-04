Prezes Cracovii stawia ultimatum Puszczy ws. stadionu. Beniaminek ma problem

Mateusz Dróżdż po raz kolejny już mówiąc kolokwialnie "poddymił" środowisko piłkarskie jedno swoją wypowiedzią na konferencji prasowej. Prezes Cracovii opowiedział trochę co dalej z użyczaniem stadionu tegorocznemu beniaminkowi z Niepołomic, który nie może występować na swoim dużo mniejszym obiekcie. Tym samym w trwających rozgrywkach PKO Ekstraklasy Puszcza jest zmuszona występować na arenie przy Kałuży w Krakowie.

Przy okazji najbliższego meczu Cracovii z Puszczą Niepołomice, czyli ekip które w tym sezonie grają na tych samych stadionach odbyła się konferencja prasowa z udziałem prezesa klubu. To była dobra okazja, aby opowiedzieć trochę na temat panujących relacji między klubami. Jak się okazało Dróżdż postawił jeden kluczowy warunek drużynie z Niepołomic.

- Dałem słowo Puszczy, że będzie na naszym stadionie do grudnia, a później już jej nie będzie. Jest to decyzja podjęta po moich obserwacjach. Musimy sobie w piłce pomagać, doceniam to, co władze Puszczy zrobiły, jestem pod wielkim wrażeniem. Ale jest to dla mnie trudny widok. Po ostatnim meczu usłyszałem, żebym głośno powtórzył wynik Puszczy i wynik Cracovii. Jeśli kibic Puszczy chce się w ten sposób odzywać, to może to robić w Niepołomicach, a nie na moim stadionie - tłumaczył Mateusz Dróżdż na konferencji prasowej (WP Sportowe Fakty).