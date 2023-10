Matty Cash przed czwartkowym starciem z Wyspami Owczymi: Dla mnie pozycja nie jest ważna. Kocham grać w piłkę

Zawodnik angielskiej Aston Villi na początku odniósł się do warunków atmosferycznych panujących na Wyspach Owczych. Przyznał że podobnie jak w Anglii oczywiście jest tutaj zimno, ale również też zdecydowanie bardziej wietrznie. 26-latkowi jednak zbytnio to nie będzie przeszkadzać, który razem z drużyną przyjechał do Thorshavn z jednym konkretnym celem - wygrać mecz.

- W Anglii oczywiście tez bywa tak zimno, ale jest zdecydowanie mniej wietrznie. Jesteśmy do tego przygotowani, mamy wielki szacunek do naszego rywala. Wiemy, że będzie to trudny mecz, co pokazało pierwsze starcie w Warszawie, ale mamy plan na to spotkanie i postaramy się jutro go odpowiednio zrealizować. Przyjechaliśmy tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby wygrać