Matty Cash spowodował poważną kontuzję piłkarza Tottenhamu Rodrigo Bentancura. Reprezentant Polski zdecydowanie przesadził [WIDEO]

Matty Cash boiskowy bandyta? Polak zdecydowanie przesadził!

Rodrigo Bentancur nie będzie miło wspominał rywalizacji w 13. kolejce angielskiej ekstraklasy z Aston Villą. A przede wszystkim polskiego bocznego obrońcy Matty'ego Casha , który wykluczył go z dalszej gry w tym meczu. Sam Polak za swoje ostre wejście obejrzał tylko żółtą kartkę.

Jak jednak wykazały badania urugwajski pomocnik "Kogutów" zerwał więzadło w prawej kostce. Według najświeższych prognoz angielskich mediów piłkarz Tottenhamu ma wrócić do gry dopiero najwcześniej w połowie lutego.

Pech piłkarza Tottenhamu. Ledwo wrócił po jednym urazie...

Dla Urugwajczyka będzie to już kolejny dotkliwy uraz w trwającym sezonie. Pod koniec października ledwo wrócił do gry po zerwaniu więzadła krzyżowego, tylko po to, aby równo miesiąc później doznać kolejnego groźnego urazu.