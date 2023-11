Mecz Aston Villa - Legia Warszawa. Transmisja TV i stream online. Hit Ligi Konferencji za darmo

Mecz Aston Villa - Legia Warszawa TRANSMISJA TV

Legia nastawia się na wieczór pełen wrażeń. Podrażniona porażką w Warszawie (2:3) Aston Villa będzie chciała się jej zrewanżować. Ostatnio gra wyśmienicie o czym świadczy czwarte miejsce w angielskiej Premier League po wyjazdowym ograniu Tottenhamu (2:1). Do składu przewidziany jest reprezentant Polski Matty Cash, który w pierwszym spotkaniu wszedł z ławki.

- Jestem w lepszym humorze niż przed pierwszym meczem z Aston Villą, bo widzę jak wygląda tabela rozgrywek. Potrzebujemy właściwej energii i nastawienia. Potrzebujemy też odrobiny szczęścia. Stanowimy jedność, w każdym meczu walczymy do końca i jesteśmy tutaj, aby postawić się rywalowi. Mam szacunek do ich jakości i aktualnej formy, ale my też mamy odpowiednią jakość - stwierdził na przedmeczowej konferencji trener Kosta Runjaić.