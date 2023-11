Mecz Aston Villa - Legia Warszawa ONLINE. Po awans z grupy Ligi Konferencji. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Liga Konferencji. Mecz Aston Villa - Legia Warszawa ONLINE. Nasza drużyna jest na dobrej drodze do historycznego, bo pierwszego awansu z grupy w świeżych rozgrywkach. Przy odrobinie szczęścia sukces w Birmingham odniesie nawet w przypadku porażki. Gra jednak o pełną pulę, bo zwycięstwem zakończyła już spotkanie na własnym stadionie. Relacja LIVE od godziny 21:00.

Liga Konferencji. Mecz Aston Villa - Legia Warszawa ONLINE

Legia występowała już w fazie pucharowej elitarnej Ligi Mistrzów, potem w Lidze Europy. Pora na awans z grupy Ligi Konferencji. W czwartek rozegra potencjalnie najtrudniejszy wyjazd w trwającym sezonie. Aston Villa zgromadziła tyle samo punktów, ale w angielskiej Premier League mimo natłoku meczów zajmuje wysokie czwarte miejsce - wyższe niż Manchester United, Chelsea czy rewelacyjny do niedawna Tottenham, którego pokonała w weekend 2:1 na jego stadionie. Do gry od początku przewidziany jest Matty Cash. Reprezentanta Polski zabrakło w listopadowym zgrupowaniu kadry z powodu kontuzji. Póki co tabeli Ligi Konferencji przewodzi właśnie Legia. W Warszawie po fantastycznym meczu potrafiła wygrać z Aston Villą 3:2. Decydującą bramkę wbił zaraz po przerwie autor dubletu Ernest Muci - dziś także awizowany do wyjściowej jedenastki. - Mamy mocną drużynę, którą stać, by osiągnąć w Anglii dobry wynik. Myślimy tylko o tym, by wywalczyć ten awans już w czwartek - podkreślił Albańczyk na przedmeczowej konferencji.

Nawet w przypadku porażki Legia może już dziś wywalczyć awans z grupy. Stanie się tak jeśli Zrinjski Mostar zremisuje u siebie z AZ Alkmaar. Sukces stołeczna drużyna osiągnie też dzięki co najmniej remisowi w Birmingham. Z polskich zespołów w Lidze Konferencji póki co najlepiej zaprezentował się Lech Poznań. W zeszłej edycji dotarł do ćwierćfinału. Przegrał dopiero w dwumeczu z włoską Fiorentiną. Unai Emery, trener Aston Villi: - Legia u siebie zagrała naprawdę solidnie, czuła moc, a my przegraliśmy, bo na to zasłużyliśmy. Był to dla nas świetny przykład trudności, jakie wiążą się z tymi rozgrywkami, a także tego, jak niełatwo rywalizować w Europie. Chcemy stawić czoła wyzwaniu, próbując dokonać niewielkiej zemsty za porażkę w Warszawie i narzucić nasz styl (cytat za legia.net).

Kosta Runjaić, trener Legii Warszawa: - Obie drużyny mają po dziewięć punktów w tabeli, ale to Aston Villa jest zdecydowanym faworytem. Dla mnie to najmocniejszy zespół w tej edycji rozgrywek. Aston Villa znajduje się obecnie w czołowej czwórce zespołów w swojej lidze. Takiej siły oczekujemy też wieczorem. W tym roku kalendarzowym Aston Villa wygrała 22 mecze. Będziemy musieli walczyć i zagrać na najwyższym poziomie. Wyzwanie jest duże, ale chcemy zaprezentować polską piłkę i Legię z bardzo dobrej strony. Jestem podekscytowany. Myślę, że moi piłkarze czują to samo. Legia Warszawa w Birmingham przed meczem z Aston Villą. Prezes Dariusz Mioduski jak bohater serialu Peaky Blinders Przewidywane składy na mecz Aston Villa - Legia Warszawa:

Aston Villa: Martinez - Cash, Konsa, Torres, Digne - McGinn, Luiz, Tielemans, Bailey - Diaby, Watkins.

Legia Warszawa: Tobiasz - Jędrzejczyk, Kapuadi, Ribeiro - Wszołek, Slisz, Elitim, Kun - Josue, Muci, Pekhart.

Ostatnie mecze bezpośrednie:

Legia - Aston Villa 3:2 (Liga Konferencji, 21.09.2023)

Mecz Aston Villa - Legia Warszawa TRANSMISJA TV

Transmisja meczu za darmo w TVP Sport, a także płatnie na kodowanej platformie streamingowej Viaplay. W internecie stream bezpłatnie na stronie oraz w aplikacji TVP Sport. Dla Telewizji Publicznej widowisko skomentują Jacek Laskowski, Marcin Żewłakow. Przedmeczowe studio w TVP Sport (godz. 20:45) poprowadzi Patryk Ganiek. Wśród gości Jakub Wawrzyniak, Michał Pazdan, Jerzy Brzęczek, Robert Podoliński. Relacja LIVE z meczu Aston Villa - Legia Warszawa w GOL24 - zapraszamy!

LIGA KONFERENCJI w GOL24

Wideo Wywiad z Michałem Probierzem, selekcjonerem polskiej reprezentacji