Mecz Górnik Zabrze - Lech Poznań ONLINE. "Kolejorz" żądny rewanżu po ostatniej kolejce. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Górnik Zabrze - Lech Poznań ONLINE

Mariusz Rumak, trener Lecha Poznań: - W piłce nożnej tydzień to bardzo dużo czasu. Siedem dni temu wyglądało to całkiem dobrze, natomiast ostatnio zaprezentowaliśmy się, jakbyśmy poruszali się "bez mapy". Miałem wiele rozmów z piłkarzami. Dyskutowaliśmy o ich perspektywie, dlaczego stracili pewność siebie, dlaczego założenia meczowe były tak trudne do zrealizowania, dlaczego nie widzieli przestrzeni, które Raków odsłaniał. Wielu chłopaków nie potrafiło odpowiedzieć na te pytania, dlaczego tak to wyglądało