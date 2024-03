Mecz Korona Kielce - Raków Częstochowa online. Zaległe spotkanie 2. kolejki Ekstraklasy. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Korona Kielce - Raków Częstochowa ONLINE. Obrabiamy zaległości z 2. kolejki

Kamil Kuzera, trener Korony: - Półtora roku wspólnej pracy troszeczkę rozmieniliśmy na drobne. Nadszarpnęliśmy swoje zaufanie, zaufanie kibiców. Musimy jak najszybciej wrócić na właściwe tory. Jak najszybciej musimy odwrócić tę sytuację. Ja jestem gotowy do tego, żeby to dźwignąć tę sytuację, zespół też jest gotowy.

Dawid Szwarga, trener Rakowa przed startem sezonu: - Jeżeli jesteś mistrzem Polski to nie możesz być fałszywie skromnym tylko trzeba podchodzić do nowych rozgrywek ambitnie i naszym celem jest walka o trofeum. Jeżeli natomiast chodzi o mnie i cały sztab to naszym celem jest przygotowanie zawodników w optymalny sposób do najbliższego spotkania od strony taktycznej, technicznej, motorycznej czy zdrowotnej.