Mecz Korona Kielce - Stal Mielec online. Kielczanie wygrzebią się ze strefy spadkowej? Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Mecz Korona Kielce - Stal Mielec online

"Złocisto-Krwiści" w tym roku wygrali tylko jedno spotkanie, przez co wpadli do strefy spadkowej. W poprzedniej kolejce kielczanie byli wyraźnie gorsi od Widzewa Łódź i zasłużenie przegrali na wyjeździe 1:3. Jednak do spotkania 27. kolejki przystąpią z dużymi nadziejami, gdyż zagrają przed własną publicznością, oraz na Suzuki Arena przyjedzie zespół, który w tym sezonie nie walczy praktycznie już o nic.

Sytuacja kadrowa Korony przed meczem ze Stalą Mielec

Stal zajmuje 8. miejsce w ligowej tabeli, praktycznie nie ma szans, by włączyć się do walki o podium. W klubie nikt nie oczekuje, że zespół będzie walczyć o czołowe lokaty. Przewaga nad strefą spadkową też jest bardzo bezpieczna. Ostatnie dwa mecze mielczan kończyły się remisami i w Kielcach również taki wynik wezmą w ciemno.