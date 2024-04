Transmisja i stream z meczu Korona Kielce - Stal Mielec. Spotkanie PKO Ekstraklasy na dwóch kanałach

Transmisja z meczu Korona - Stal na dwóch kanałach

Szesnasta w tabeli Korona do bezpiecznego miejsca traci oczko. Stal utrzymanie ma już prawie zapewnione. Jest ósma i ma o trzynaście punktów więcej. Ostatnio postawiła się Lechowi Poznań (0:0).

Korona nadal ma wszystko w swoich rękach. Wystarczy, że wróci do wygrywania. Tylko i aż! Seria jest druzgocąca. Od 12 lutego nie udało się wygrać żadnego meczu. Padły trzy remisy, w czterech pozostałych spotkaniach górą byli rywale, jak ostatnio Widzew Łódź (1:3).

Stream w internecie z meczu Korona - Stal wyłącznie płatny

W internecie stream wyłącznie w Canal+ Online - na stronie oraz w aplikacji. Dostęp kosztuje 39 lub 54 zł - to zależne od wyboru pakietu.

Do piątku sprzedało się 9265 biletów. Decyzją PZPN zagwiżdże sędzia Damian Sylwestrzak z Wrocławia. Co ciekawe, we wrześniu Korona wygrała w Mielcu 3:2.

