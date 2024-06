Piłkarze reprezentacji Polski wrócą do Polski po ostatnim meczu Euro 2024 z Francją. Nie będzie powtórki z Kataru! OPRAC.: Jakub Jabłoński

Nie będzie powtórki z Kataru. Michał Probierz nie chce na to pozwolić! Sylwia Dąbrowa

Reprezentacja Polski we wtorek zakończy swój udział na Euro 2024. Mecz z Francją w Dortmundzie będzie ostatnim przed powrotem do kraju. Biało-Czerwoni przegrywając w piątek mecz o wszystko z Austrią zajmują ostatnie miejsce w grupie D i jako pierwsza drużyna może już przed ostatnim meczem pakować walizki. Selekcjoner Michał Probierz nie chce jednak powtórki z Kataru, kiedy piłkarz rozjechali się po przegranym spotkaniu 1/8 finału do siebie, na wakacje. Wszyscy razem wrócą do Warszawy.