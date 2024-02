Mecz Lech Poznań - Pogoń Szczecin. Gdzie oglądać? Transmisja, stream online. Mecz Pucharu Polski 27 lutego o godzinie 20:30

Fortuna Puchar Polski. Mecz Lech Poznań - Pogoń Szczecin. Gdzie obejrzeć w TV?

O awansie do półfinału decyduje tylko jeden mecz. Szykuje się wielkie widowisko z co najmniej kilku względów. Otóż Pogoń jako jedyna z czołówki w lidze wygrała w tym roku wszystkie trzy spotkania. Lech nie przegrał, ale ugrał siedem punktów. Ma za co się zrewanżować, bo jesienią przegrał w Szczecinie... aż 0:5.

- Jest w nas chęć rewanżu za wysoką porażkę w Szczecinie, ale kluczowy jest dla nas awans do półfinału i na tym się skupiamy. Bo naszym celem jest wygranie pucharu - wyjaśnia bramkarz Bartosz Mrozek w rozmowie z klubowymi mediami Lecha.

Do Poznania na mecz wybiera się około 2 tys. kibiców Pogoni. Drużyna będzie jednak osłabiona brakiem pauzującego za kartki Rafała Kurzawy. Nie wystąpi też lider obrony, czyli kontuzjowany Benedikt Zech, a niepewny pozostaje powrót bramkarza Valentina Cojocaru.