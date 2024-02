Mecz Piast Gliwice - Raków Częstochowa. Gdzie oglądać? Transmisja, stream online. Mecz Pucharu Polski 27 lutego o godzinie 17:30

Fortuna Puchar Polski. Mecz Piast Gliwice - Raków Częstochowa. Gdzie obejrzeć w TV?

Te zespoły spotkają się ponownie w lutym, bo ledwie dziesięć dni temu doszło do rewanżu w lidze. W Częstochowie długo prowadził Piast, ale finisz należał do Rakowa, który wbił w ostatnim kwadransie trzy bramki i wygrał 3:1. W sierpniu górą był natomiast Piast, który zwyciężył na własnym stadionie 2:1.

Jedni i drudzy nie są w najwyższej formie. Piast po przerwie zimowej ugrał ledwie punkt w trzech spotkaniach - w weekend z Cracovią (0:0). Dopiero szósty w tabeli Raków uzbierał cztery punkty. Ostatnio nie umiał znaleźć sposobu na Stal Mielec, remisując na jej boisku 0:0.

Raków jest specjalistą od Pucharu Polski, bo w zeszłej edycji dotarł do finału, a w dwóch poprzednich sięgał po trofeum. Niewykluczone, że i w tym sezonie może to okazać się najlepsza (jedyna?) droga do europejskich pucharów.