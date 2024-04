Mecz Legia - Śląsk: gdzie oglądać? Transmisja w telewizji i stream w internecie. To hit niedzieli w PKO Ekstraklasie

Mecz Legia - Śląsk: transmisja w telewizji na pięciu kanałach

Dla Legii to ostatni dzwonek, by ratować sezon. Po remisie z Rakowem Częstochowa (1:1) nowy trener Goncalo Feio powalczy o pierwsze domowe zwycięstwo. - Naszym celem będzie pokazanie stylu, energii, naszego sposobu na grę, poświęcenia i tożsamości klubu, jakim jest Legia. Z takim nastawieniem wyjdziemy w niedzielę - zapowiada Portugalczyk.

Legia ma za co się rewanżować. Jesienią przegrała we Wrocławiu aż 0:4. Rozpędzony wówczas Śląsk strzelił wszystkie gole w drugiej połowie. Widowisko śledziło 39 tys. kibiców. W stolicy będzie mniej o co najmniej 10 tys.

Kto pokaże mecz Legia - Śląsk? Transmisja w paśmie otwartym w TVP 2 i TVP Sport. Skomentują Dariusz Szpakowski z Grzegorzem Mielcarskim. W Canal+ spotkanie równocześnie w Canal+ Premium, Canal+ 4K oraz Canal+ Sport 3. Komentatorami będą Robert Skrzyński i Kamil Kosowski.