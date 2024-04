Mecz ŁKS - Lech: gdzie oglądać? Transmisja w telewizji i stream w internecie. W Łodzi szykuje się wysoka frekwencja

Mecz ŁKS - Lech: transmisja w telewizji

Do soboty na mecz kibicowskiej przyjaźni sprzedało się ponad 14 tys. biletów. Z Poznania do Łodzi wybiera się liczna grupa sympatyków Kolejorza. W październiku do Wielkopolski pojechało aż 5 tys. Ełkaesiaków. Wygrał faworyt - 3:1 (skrót poniżej). Dublet jeszcze przed przerwą ustrzelił Mikael Ishak.

Niedzielny rewanż będzie ważny dla jednych i drugich. ŁKS jeszcze ma cień szansy na utrzymanie w Ekstraklasie. Do bezpiecznego miejsca traci dziewięć punktów. Natomiast trzeci Lech pozostaje w grze o tytuł mistrza Polski. Przed 29. kolejką tracił tylko i aż cztery punkty do pierwszej Jagiellonii Białystok.

W zeszłej kolejce ŁKS zdołał pokonać Radomiaka Radom 3:1. Lech poległ w Krakowie, przegrywając z Puszczą Niepołomice 1:2.

Kto pokaże bezpośredni mecz? Transmisja z ŁKS - Lech wyłącznie w Canal+ Sport 3.