Mecz ŁKS Łódź - Ruch Chorzów ONLINE. Starcie dwóch beniaminków. Gdzie oglądać? TRANSMISJA TV NA ŻYWO [17.12.2023]

PKO Ekstraklasa. ŁKS Łódź - Ruch Chorzów ONLINE

Ruch Chorzów oraz ŁKS Łódź to dwie najgorsze ekipy obecnego sezonu Ekstraklasy. Niebiescy są na 17. miejscu natomiast Biało-czerwono-biali na ostatnim. Najwyższa pora się obudzić, gdyż połowa kampanii 2023/24 już za nami. Jeśli obie ekipy nie chcą ponownie znaleźć się w Fortuna 1. Lidze, muszą zacząć regularnie punktować. Z tym jest olbrzymi problem, gdyż Ruch po raz ostatni dopisał trzy punkty pod koniec lipca w starciu z ŁKS-em. Łódzki klub wygrał spotkanie ligowe pod koniec sierpnia.

Piotr Stokowiec, trener ŁKS-u: - Widzę w drużynie dobrą atmosferę i nastawienie. Zawodnicy mają świadomość, że to dla nas bardzo ważny mecz (remis 1:1 z Legią). Nie chcę zapeszać, ale będziemy walczyć o to, żeby te kolejne spotkania też były bardzo ważne. […] Zdajemy sobie sprawę z tego, że wynik robi dobrą robotę. Jesteśmy gotowi na to, aby zagrać o zwycięstwo. Oczywiście z pokorą, bo nie dopisujemy sobie trzech punktów przed meczem.