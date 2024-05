Legia Warszawa rozgląda się za nowym napastnikiem. Media: Francuz obserwowany przez stołeczny klub

Killian Corredor w Legii Warszawa? Media: Bramkostrzelny napastnik obserwowany

Killian Corredor ma być - według informacji Tomasza Włodarczyka - obserwowany przez Legię Warszawa. Polski klub byłby zainteresowany pozyskaniem napastnika z prawdziwego zdarzenia, który w bieżących rozgrywkach gra jeden z najlepszych swoich sezonów w karierze.

Zawodnik grającego na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej we Francji - Rodez strzelił dotychczas 12 goli oraz zanotował 7 asyst, a jego drużyna zajmuje wysokie czwarte miejsce i bije się o awans do Ligue 1. Do miejsca premiowanego bezpośrednią promocją do wyższej klasy rozgrywkowej brakuje im - ośmiu punktów. Jeśli utrzymają swoją aktualną lokatę - będą rywalizować w barażach.