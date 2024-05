Manchester United podejmuje liderujący Arsenal. Wielki test przed "Kanonierami" i... Jakubem Kiwiorem

Liga angielska. Arsenal przed sprawdzianem na Old Trafford. Zagra Jakub Kiwior?

Pierwsi w przedostatniej kolejce zaprezentują się piłkarze City, którzy w sobotnie popołudnie zmierzą się w Londynie z Fulham. Kibice Arsenalu, którzy liczą na wpadkę wicelidera, raczej nie powinni obiecywać sobie wiele po tym spotkaniu, bo "The Citizens" wygrali 15 ostatnich spotkań z Fulham , licząc wszystkie rozgrywki. Bilans bramek jest miażdżący: 45-7 . Do tego podopieczni Hiszpana Josepa Guardioli są niepokonani od 20 ligowych spotkań, od 6 grudnia ubiegłego roku.

Niezależnie od rozstrzygnięć, po tym weekendzie nowy triumfator Premier League nie będzie jeszcze znany. Prowadzący "Kanonierzy", których piłkarzem jest Jakub Kiwior , mają 83 punkty, a broniący tytułu Manchester City - o jeden mniej. Do końca sezonu pozostały jeszcze dwie kolejki, ale we wtorek "The Citizens" rozegrają zaległe spotkanie z Tottenhamem Hotspur.

Ciekawie będzie też w poniedziałek, na zakończenie 37. kolejki. Wówczas Aston Villa , wyeliminowana w czwartek w półfinale Ligi Konferencji przez Olympiakos Pireus, podejmie Liverpool. Goście mogą już wtedy być bez szans choćby na tytuł wicemistrzowski i nie spadną też z trzeciego miejsca, ale "The Villans" grają o utrzymanie czwartej pozycji i awans do Ligi Mistrzów. Obecnie mają 67 punktów, o siedem więcej od piątego Tottenhamu, który rozegrał o jedno spotkanie mniej.

Liga niemiecka. Bayer chce być niepokony. Tytuł "The Invicibles" coraz bliżej

W czwartek podopieczni Hiszpana po raz 16. w tym sezonie zdobyli bramkę w doliczonym czasie drugiej połowy, doprowadzając do remisu 2:2 w rewanżu półfinału Ligi Europy z AS Roma. W dwumeczu zwyciężyli 4:2.

- Tego meczu nigdy nie zapomnę. To było bardzo nieprzyjemne. Na szczęście, nie przeszkodziło nam to awansować do europejskich pucharów - powiedział trener Xabi Alonso .

Liga włoska. Emocje na Półwyspie Apenińskim

Stawka ligowego meczu z Romą jest wysoka. Gospodarze są obecnie na piątym miejscu, dającym awans do Ligi Mistrzów, a rzymianie są na szóstym. Oba kluby zgromadziły po 60 punktów, ale Atalanta ma do nadrobienia jeszcze jedną zaległość. Wprawdzie miejsce w Champions League może wywalczyć triumfując w Lidze Europy, ale na wypadek, gdyby to się nie udało, musi obronić się przed atakami stołecznych - i to zarówno tych z Romy, jak i tych z siódmego w tabeli Lazio, które ma cztery punkty straty.