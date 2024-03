Mecz Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice online. Najdłuższy mecz w Ekstraklasie. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice ONLINE. Najdłuższy mecz w tym sezonie

Puszcza Niepołomice przystąpi do meczu w lepszych nastrojach. Kilka dni temu udało się zremisować z Rakowem Częstochowa 1:1. Morale zespołu mogłyby być idealne gdyby nie wcześniejsza porażka z... ŁKS-em Łódź. Pomimo tego, że "Żubry" dzielnie walczą, nadal są jednym z głównych kandydatów do spadku.

Tomasz Tułacz, trener Puszczy Niepołomice: - Będziemy do końca bardzo zdeterminowani w tym, aby utrzymać się w tej lidze. I zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tak się stało. Czy to w tym meczu, czy w kolejnym. A liczy się to, co jest na koniec dnia, po trzydziestej czwartej kolejce. I chciałbym, żebyśmy się niczym nie zniechęcali, nie zniechęcali się rzeczami, które dotyczyły nas w ostatnim meczu. A pamiętali o tym, gdzie byliśmy rok temu, dwa lata temu.