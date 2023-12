Mecz Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze ONLINE. Stawką ćwierćfinał Fortuna Pucharu Polski. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO Jacek Czaplewski

Pogoń - Górnik LIVE! Do wyłonienia pierwszy ćwierćfinalista Pucharu Polski Fot Arkadiusz Gola

Fortuna Puchar Polski. Mecz Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze ONLINE. Te zespoły jeszcze w piątek walczyły o ligowe punkty. We wtorek zmienia się nie tylko gospodarz, ale również stawka jaką jest awans do ćwierćfinału krajowych rozgrywek. Czy dojdzie do prędkiego rewanżu? Relacja LIVE w GOL24 od godziny 18:00.