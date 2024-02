Mecz Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź ONLINE. "Portowcy" podejmują ostatniego w tabeli beniaminka. Gdzie oglądać? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź ONLINE

Jens Gustafsson, trener Pogoni Szczecin: - Pracowaliśmy bardzo ciężko, by mieć taki początek rundy. Jestem zadowolony z dyscypliny, z tego, że popełniamy mniej błędów. Nie możemy poczuć się zbyt wygodnie, musimy utrzymać wysoki poziom. To piłka nożna i można myśleć, że wygrana będzie łatwa, ale my musimy ciężko pracować na każdy sukces. Będziemy musieli zagrać inteligencję, ciężko pracować i jestem dobrej myśli (cyt. Głos Szczeciński).

Marcin Matysiak, trener ŁKS Łódź: - W sytuacji w jakiej się znajdujemy, kluczowe będzie wyzwolenie radości z gry i to jest rzecz, którą chcemy zrobić na początku. Pogoń dobrze zaczęła rok, posiada w swoim składzie indywidualności, ale my też chcemy napisać w tym spotkaniu swoją historię. Musimy być gotowi na wszystko – i na to, gdy oni będą posiadać piłkę, i na to, gdy to my będziemy mieli piłkę. Wszyscy piłkarze, wyłączając z tego Artemijusa Tutyškinasa, są zdrowi i gotowi, żeby w najbliższym meczu dać z siebie sto procent (cyt. ŁKS Łódź).